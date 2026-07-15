Тайриз Мартин может переехать в Европу и подписать контракт с «Барселоной»

27-летний защитник Тайриз Мартин (198 см) был выбран 51-м на драфте-2022 НБА и провел 3 года в лиге. В сезоне-2025/26 он выступал за «Бруклин» и «Филадельфию» и провел 46 матчей в общем, набирая 6,3 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи за 16,9 минуты в среднем при 39,4% точности с игры и 32,1% из-за дуги.
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