Сыпется штукатурка: астраханцы просят отремонтировать детскую поликлинику

Удручающее состояние медицинского учреждения давно вызывает беспокойство у местных жителей. Накануне астраханка Ирина Крайнова обратилась во время приёма граждан к полпреду президента России в ЮФО Владимиру Устинову.
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