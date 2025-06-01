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Царьград

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В Госдуме предложили создать дружины для защиты традиционных ценностей

В Госдуме предложили создать дружины для защиты традиционных ценностей

Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил создать народные дружины при региональных советах по защите традиционных ценностей.

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