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Закон и Порядок

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"Почему вы решили, что вам можно, а нам нельзя!" Небензя рвал и метал

"Почему вы решили, что вам можно, а нам нельзя!" Небензя рвал и метал

В своем выступлении на последнем заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя коснулся "северо-корейской темы", которая сейчас с таким негативом муссируется на Западе: "Даже если представить себе, что всё то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим?" Затем он необычайно жестко высказался о всех тех наемниках, которых привел на украинскую сторону Запад: "То, какая Украина "жертва", весь мир увидел в августе, когда банды Зеленского неспровоцированно напали на приграничный мирный регион России.

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Комментарии
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М
Михаил
Да российским чиновникам не подумать а задуматься что пора начинать по настоящему работать и нести ответственность за выполнение своих обязанностей! Алигархи народу не нужны и СВО это показало
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6 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вы конечно же правы! Навалять милое дело, сразу заткнутся.К нашему сожалению, на &quot;чужой роток, не накинешь платок&quot;Небеньзя конечно не этот, до него был представителем и помер от инфаркта, режет правду. Но без нанесения ударов &quot;по соплям&quot;, они не заткнутся и уважения у них к России не будет. Юрист-президент, это здорово, но к сожалению времена изменились и этого стало недостаточно. Потому мы пока проигрываем на этом поле.
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5 час.
Aнатолий Райков
Похоже и здание ООН надо перенести на другой континент.Вечная мерзлота подходящее место.На работу нужно попасть в пургу и пока дойдут у них совсем другие мысли будут,а то все привыкли к теплу,где мозга закисают,вот и мысли мерзопакостные появляются.А России приходится отнекиваться.
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3 час.

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