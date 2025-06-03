Предсказаны отношения Москвы и Варшавы при новом президенте Польши

От прихода к власти нового президента Польши Кароля Навроцкого, который объявлен Россией в розыск, в отношениях Москвы и Варшавы мало что изменится, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
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