Политика как он...
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Политика как она есть

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Предсказаны отношения Москвы и Варшавы при новом президенте Польши

Предсказаны отношения Москвы и Варшавы при новом президенте Польши

От прихода к власти нового президента Польши Кароля Навроцкого, который объявлен Россией в розыск, в отношениях Москвы и Варшавы мало что изменится, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

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