Стало известно об осквернении могил участников СВО в еще одном российском регионе

В Ставропольском крае осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем Telegram-канале.
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