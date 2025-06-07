Профессор Сакс: Россия хочет устранить первопричины украинского конфликта

Evgenija Palette

В голове не укладывается. Вопреки всякой человеческой этике, наработанной веками... ТЕЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДАНЫ ЗЕМЛЕ... Тем более - это тела воинов, сражавшихся за тех, кто их хоронить не хочет... Думаю, что ВЕСЬ МИР ЭТОГО ПЕРЕСИДЕНТУ ЗЕЛЕ НЕ ПРОСТИТ... Это станет последним, что он сделал перед.......