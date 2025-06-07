Украина выдвигает «бредовые» требования по урегулированию конфликта, в то время как Россия стремится устранить его первопричины.
Профессор Сакс: Россия хочет устранить первопричины украинского конфликта
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Житель Империи
Свиньи так и будут «динамить» своих свежемороженных!
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6 час.
Evgenija Palette
В голове не укладывается. Вопреки всякой человеческой этике, наработанной веками... ТЕЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДАНЫ ЗЕМЛЕ... Тем более - это тела воинов, сражавшихся за тех, кто их хоронить не хочет... Думаю, что ВЕСЬ МИР ЭТОГО ПЕРЕСИДЕНТУ ЗЕЛЕ НЕ ПРОСТИТ... Это станет последним, что он сделал перед.......
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6 час.
людмила михайлик
Не надо было убивать Донецк и Луганск,все бы давно закончилось,сейчас придется отдавать больше,Зелю жила вон с Земли,как Гитлера
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5 час.
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