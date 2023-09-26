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Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Торпедо» в гостях у «Уфы», «Алания» сыграет с «Ротором» в среду

Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Торпедо» в гостях у «Уфы», «Алания» сыграет с «Ротором» в среду

Во вторник «Торпедо» сыграет в гостях с «Уфой». В среду «Алания» встретится на выезде с «Ротором». В четверг «Химки» будут противостоять 2Drots.

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