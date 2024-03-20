Китай расширит торговое сотрудничество с Новой Зеландией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в понедельник о новом векторе внешнеторговой политики. Власти КНР делают упор на Новую Зеландию в Тихоокеанском региона, обе стороны готовят значительное обновление соглашения о свободной торговле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии