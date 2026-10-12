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U.S. arrests Colombian with Maduro ties on money laundering charges

Federal prosecutors announced the arrested of Alvaro Pulido Vargas on accusations of participating in multibillion-dollar money laundering schemes.

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