Bloomberg: Россия увеличивает поставки сырой нефти через Арктику

Танкеры огибают неспокойное Красное море через северные широты.Россия активно увеличивает объёмы транспортировки сырой нефти по трассам Северного морского пути, что подтверждается данными спутникового слежения за движением танкеров, которые проанализировало агентство Bloomberg.
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