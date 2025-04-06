Нутрициолог рассказала, как долгое пережёвывание пищи влияет на похудение

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» нутрициолог Татьяна Цигальницкая объяснила RT, что достаточное количество белка в рационе и тщательное пережёвывание пищи помогут быстрее прийти к заветной цифре на весах в преддверии летнего сезона.