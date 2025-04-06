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Нутрициолог рассказала, как долгое пережёвывание пищи влияет на похудение

Нутрициолог рассказала, как долгое пережёвывание пищи влияет на похудение

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» нутрициолог Татьяна Цигальницкая объяснила RT, что достаточное количество белка в рационе и тщательное пережёвывание пищи помогут быстрее прийти к заветной цифре на весах в преддверии летнего сезона.

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