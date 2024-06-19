В студии Spectrum Studios от сотрудников требуют посещать баню голышом В игровой ин...

В студии Spectrum Studios от сотрудников требуют посещать баню голышомВ игровой индустрии новый сексуальный скандал – польская студия Spectrum Studios работает над игрой про банного мастера и креативный директор считает, что если часто не ходить в баню голышом, то игра получится неестественной.
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