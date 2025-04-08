6 тысяч жителей Кубани смогут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в санаториях не только Краснодарского края, но и Крыма

6 тысяч жителей Кубани смогут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в санаториях не только Краснодарского края, но и Крыма6 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение распределят между льготниками в Краснодарском крае.
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