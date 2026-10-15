Трагедии произошли 13 октября. В Верхнетоемском округе нашли тело 40-летнего местного жителя, а в Маймаксанском рукаве Северной Двины перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин.
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