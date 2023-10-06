Российский боец UFC Магомедов закидал яйцами девушек за мини-юбки

Непобежденный российский средневес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов рассказал, как в юности закидал девушек яйцами за то, что они шли по Дагестану в мини-юбках, передает "Спорт-Экспресс".
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