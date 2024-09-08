Сергей Малинкович проголосовал на выборах губернатора

Кандидат в губернаторы пришел на избирательный участок в воскресенье. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович проголосовал в воскресенье на участке в школе №178 на 9-й Советской улице.