Алексей Пилько: О кульбитах Трампа

После всех кульбитов Дональда Трампа стало очевидно, что резким повышением пошлин он преследовал только одну цель - начать торговую войну в отношении Китая и оказать давление на всех остальных с целью вынудить их заключить выгодные соглашения с США по тарифам и торговле.