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Международный шахтёрский Сабантуй провели в Кузбассе

Международный шахтёрский Сабантуй провели в Кузбассе

Также с соблюдением всех мер безопасности в регионе прошёл Международный шахтёрский Сабантуй. Кстати, на открытых уличных площадках ношение масок не обязательно, ужесточений пока не было.

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