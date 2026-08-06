При пожаре в научном центре Роскосмоса пострадали 14 человек

Появились сведения о 14 пострадавших в научном центре Роскосмоса при пожаре 5 августа.Накануне в Королёве зафиксировано задымление в районе ЦНИИмаша - ключевого научно‑исследовательского центра "Роскосмоса".
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