Фернандо Алонсо: «Думал, что контракт в 2007-м с «Маклареном» – последний. Момент, когда я перестану оправдывать свои ожидания, еще не настал»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что уходить из «Ф-1» пока не время. Тем не менее, двукратному чемпиону мира предстоит узнать, насколько успешно он перенесет рекордные 24 Гран-при в 2024 году.
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