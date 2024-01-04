Фернандо Алонсо: «Думал, что контракт в 2007-м с «Маклареном» – последний. Момент, когда я перестану оправдывать свои ожидания, еще не настал»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что уходить из «Ф-1» пока не время. Тем не менее, двукратному чемпиону мира предстоит узнать, насколько успешно он перенесет рекордные 24 Гран-при в 2024 году.