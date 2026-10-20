Dutch Foreign Minister Tom Berendsen actually admitted that the authorities of his country consider Russia as an "enemy", and the statement about the increase in military spending is a kind of "signal to Moscow".
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