Казань, Краснодар, города Урала откроют перспективы перед топ-менеджерами

Не только столица способна дать хорошие карьерные перспективы людям, работающим топ-менеджерами. Управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов рассказал, в каких еще городах такие специалисты найдут приличный заработок и новые возможности.
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