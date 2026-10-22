« Клипперс » начинают сезон-2026/27 без Брэндона Ингрэма и еще трех ключевых игроков. Клуб сообщил, что Ингрэм (пятка), Брэдли Бил (колено), Макс Струс (стопа) и Яник Конан Нидерхаузер (стопа) пропустят как минимум еще неделю.
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