« Клипперс » начинают сезон-2026/27 без Брэндона Ингрэма и еще трех ключевых игроков. Клуб сообщил, что Ингрэм (пятка), Брэдли Бил (колено), Макс Струс (стопа) и Яник Конан Нидерхаузер (стопа) пропустят как минимум еще неделю.