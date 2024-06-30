Когда стричь волосы в июле 2024 года согласно лунному календарю

Стрижка волос не только улучшает внешний вид, но и может привлечь удачу и гармонию в жизнь. Лунный календарь на июль 2024 года предлагает рекомендации астрологов, помогающие выбрать оптимальное время для стрижки, основываясь на фазах Луны и её влиянии на знаки зодиака.