Мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении в отношении отца

Жителю одного из поселков в Свердловской области предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.