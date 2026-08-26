Опять Бастрыкина звать придется: директор центра УрФУ отделалась легким испугом за получение взяток и незаконную миграцию

БлокнотРУ Наталья Ковалева как глава экзаменационной комиссии обеспечивала иностранцев ответами на тесты по русскому языку, благодаря чему они получали сертификаты.
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