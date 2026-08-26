Опять Бастрыкина звать придется: директор центра УрФУ отделалась легким испугом за получение взяток и незаконную миграцию

Malina

Балу -

Надо бы не только эту подстилку упечь на положенный срок, но и судью вместе с ней отправить - видать подруги... Да и все выданные ею чурбанам сертификаты не мешало бы аннулировать и депортировать всю эту орду вместе с семействами из России с пожизненным запретом на въезд...