Медвежий угол
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Медвежий угол

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Опять Бастрыкина звать придется: директор центра УрФУ отделалась легким испугом за получение взяток и незаконную миграцию

Опять Бастрыкина звать придется: директор центра УрФУ отделалась легким испугом за получение взяток и незаконную миграцию

БлокнотРУ Наталья Ковалева как глава экзаменационной комиссии обеспечивала иностранцев ответами на тесты по русскому языку, благодаря чему они получали сертификаты.

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Комментарии
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Урал Ахмадеев
Ничего, что мало дали. Не всех же за решётку. Пусть живёт с позором.
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4 н.
M
Malina
Балу -
Надо бы не только эту подстилку упечь на положенный срок, но и судью вместе с ней отправить - видать подруги... Да и все выданные ею чурбанам сертификаты не мешало бы аннулировать и депортировать всю эту орду вместе с семействами из России с пожизненным запретом на въезд...
Хватит кормить  неблагодарную орду!!!
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4 н.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
чем больше воруешь, тем меньше дают....
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3 н.