Московский след БРИКСа: об этом не говорят, но уже действуют

Да и СМИ веры сейчас тоже нет, кто заплатил у того и правда это про СМИ.

П

Петр

..."Чувствуется направляющая рука глобального Вашингтона." - так это же тайное Мировое Правительство..., а если быть еще точнее - это сионисткий фашизм сша, он еще и через "простого и наивного" эсссра победил своего конкурента - немецкий фашизм, а сейчас за него взялась НОВАЯ РОССИЯ, а тут к ней и половина Мира подтягивается для борьбы с сионфашизмом сша(ему 114лет). УЖ очень он этот сионфашизм ОБОРЗЕЛ в последние 30 лет.