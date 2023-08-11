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Московский след БРИКСа: об этом не говорят, но уже действуют

Московский след БРИКСа: об этом не говорят, но уже действуют

Наконец-то Запад начал воспринимать БРИКС на полном серьезе. Теперь он не обходит вниманием ни одно событие из жизни нового объединения.

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Комментарии
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виктор сапожков
Да и СМИ веры сейчас тоже нет, кто заплатил у того и правда это про СМИ.
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9 час.
П
Петр
...&quot;Чувствуется направляющая рука глобального Вашингтона.&quot; - так это же тайное Мировое Правительство...,  а если быть еще точнее - это сионисткий фашизм сша, он еще и через &quot;простого и наивного&quot; эсссра победил своего конкурента - немецкий фашизм, а сейчас за него взялась НОВАЯ РОССИЯ, а тут к ней и половина  Мира подтягивается для борьбы с сионфашизмом сша(ему 114лет). УЖ очень он этот сионфашизм ОБОРЗЕЛ в последние 30 лет.
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9 час.
В С
На этот раз - НЕТ !
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3 час.

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