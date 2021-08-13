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Выдающиеся российские самбисты провели тренировку для уссурийских спортсменов

Выдающиеся российские самбисты провели тренировку для уссурийских спортсменов

Юные уссурийские самбисты встретились с двумя спортсменами, достигших успехов в этом виде спорта. Заслуженный мастер спорта Дмитрий Лебедев и Мастер спорта Дмитрий Камаев провели тренировку и пообщались с воспитанниками спортивной школы "Мастер", сообщает ИА UssurMedia.

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