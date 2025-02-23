Хочу поздравить дорогого мне человека Александра Шарапова! С праздником, наш защитник! Желаю тебе мудрости, умения сохранять спокойствие и уверенность в себе, в любой жизненной ситуации.
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Хочу поздравить дорогого мне человека Александра Шарапова! С праздником, наш защитник! Желаю тебе мудрости, умения сохранять спокойствие и уверенность в себе, в любой жизненной ситуации.