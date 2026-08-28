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Новости Брянска

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КПРФ предложила снизить НДС на отечественные авто и технику

КПРФ предложила снизить НДС на отечественные авто и технику

Поправки в Налоговый кодекс предлагают снизить ставку НДС до 10% для российской техники и автомобилей, что позволит предприятиям сократить издержки, модернизировать производство и создать новые рабочие места.

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