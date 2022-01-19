Чкаловские единороссы Екатеринбурга начали перезагрузку

В Екатеринбурге начинается перезагрузка в Чкаловском отделении партии «Единая Россия». Лидер местной ячейки Валерий Савельев на отчетно-выборной конференции отделения 18 января был переизбран секретарем еще на пять лет.
