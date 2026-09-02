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Аргументы недели

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Китай расширяет секретную авиабазу, сравнимую с американской "Зоной 51"

Китай расширяет секретную авиабазу, сравнимую с американской "Зоной 51"

Китай ускорил расширение секретного летно-испытательного комплекса на северо-западе страны. Спутниковые снимки показывают, что расположенный в пустынном Синьцзяне объект за последние годы превратился из небольшого удаленного аэродрома в крупный центр испытаний перспективной авиационной техники.

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