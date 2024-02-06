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Ярусный бизнес-центр появится в Северном районе

Ярусный бизнес-центр появится в Северном районе

На Долгопрудненском шоссе, вблизи станции МЦД Новодачная, появится крупный деловой комплекс. Согласован проект первой очереди застройки, в рамках которого возведут два административных корпуса, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

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