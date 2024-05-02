Россия и Казахстан продлили соглашение о транспортировке нефти в Китай

Парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с Россией в области транзита российской нефти через территорию республики в Китай, передает ТАСС.
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