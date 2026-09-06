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В Шуе в этом году создают сразу два современных молодежных центра

В Шуе в этом году создают сразу два современных молодежных центра

В 2026 году в Шуе появятся две новых точки притяжения для молодежи: в малом городе откроют образовательный центр по модели ивановского «Соляриса» и Молодежный центр.

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