Полицейскими федеральной территории «Сириус» пресечена попытка дачи взятки

В ноябре патрульным экипажем ОДПС ГИБДД ОМВД России федеральной территории «Сириус» за нарушение правил дорожного движения остановлен автомобиль под управлением водителя, совершивший выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
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