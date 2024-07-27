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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Если бы меня обменяли в слабую команду, то лучше бы это был «Детройт»

«Если бы «Уорриорз» вдруг подумали, что им надо избавиться от меня, то пусть хотя бы обменяют в такое место.

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