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Мировое обозрение

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«Можно и без сделки»: Глава Минэнерго США пригрозил Ирану уничтожением ядерной программы

«Можно и без сделки»: Глава Минэнерго США пригрозил Ирану уничтожением ядерной программы

Вашингтон официально допустил, что новой ядерной сделки с Тегераном может не быть вовсе — и тогда США сфокусируются на силовом решении вопроса.

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