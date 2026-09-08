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Stellar обошел Ethereum по токенизированному госдолгу за пределами США

Stellar обошел Ethereum по токенизированному госдолгу за пределами США

Блокчейн Stellar вышел на первое место по объему токенизированного государственного долга стран за пределами США.

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