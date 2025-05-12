В «Спартаке» объяснили отсутствие Станковича на пресс-конференции после поражения

Фото: spartak.com Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференции после поражения «красно-белых» от «Динамо».
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