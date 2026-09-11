"Жалость после негодования": Полковник пояснил, зачем раздули историю с "почти сбитым" самолётом Зеленского

Буквально на днях президент Украины едва не стал жертвой дрона. По крайней мере, так считает премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере.
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Мотивы Зеленского представить что дрон был направлен именно в его самолёт понятны, но как же ПВО Молдавии дало возможность так просто ему летать в своём воздушном пространстве? Показать его слабость и потребовать дополнительное финансирование?
Пиратами были, пиратами и остались...
Да,путь бы уже отошел-воздух бы стал чище,ей богу🙏
О как! Не зря говорят, что у страха глаза велики. Зеленский разглядел опасность для своего живота аж за 160 километров. Надеюсь, когда подобное случится километров за 50, он от страха прекратит своё существование.
предсмертные судороги...
Евроубожество...