Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Жалость после негодования": Полковник пояснил, зачем раздули историю с "почти сбитым" самолётом Зеленского

"Жалость после негодования": Полковник пояснил, зачем раздули историю с "почти сбитым" самолётом Зеленского

Буквально на днях президент Украины едва не стал жертвой дрона. По крайней мере, так считает премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мотивы Зеленского представить что дрон был направлен именно в его самолёт понятны, но как же ПВО Молдавии дало возможность так просто ему летать в своём воздушном пространстве? Показать его слабость и потребовать дополнительное финансирование?

Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

О как! Не зря говорят, что у страха глаза велики. Зеленский разглядел опасность для своего живота аж за 160 километров. Надеюсь, когда подобное случится километров за 50, он от страха прекратит своё существование.