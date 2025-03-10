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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Stardew Valley вышел мод Baldur’s Village с персонажами из Baldur’s Gate 3 — Свен Винке одобр...

Для Stardew Valley вышел мод Baldur’s Village с персонажами из Baldur’s Gate 3 — Свен Винке одобр...

Для Stardew Valley вышел мод Baldur’s Village с персонажами из Baldur’s Gate 3 — Свен Винке одобряетКроссовер фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от Larian Studios и симулятора фермерской жизни Stardew Valley от ConcernedApe напрашивался давно.

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