Для Stardew Valley вышел мод Baldur’s Village с персонажами из Baldur’s Gate 3 — Свен Винке одобр...

Для Stardew Valley вышел мод Baldur’s Village с персонажами из Baldur’s Gate 3 — Свен Винке одобряетКроссовер фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от Larian Studios и симулятора фермерской жизни Stardew Valley от ConcernedApe напрашивался давно.
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