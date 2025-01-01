Эгис Климас: «Усик снова станет абсолютным чемпионом»

«Скорее всего, Усик снова станет абсолютным чемпионом», – написал Эгис Климас. Александр Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри в мае-2024.
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