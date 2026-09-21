Kunstler: Suburban Sprawl Is A 'Death Trap' For America's National Spirit Authored by James Howard Kunstler via Clusterfuck Nation, The Late, Great Debate About Suburbia, An Apologia "It is difficult to design a place that will not attract people.
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