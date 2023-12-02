Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    "ДБЛ, БЛД!!" (цитата из выступлений С.В.Ларова). В ТОЧКУ, что называется!"Путин шутит, в Е...
  • Алиса Майская
    Забавно)) Когда вводили санкции, отказ от российского "не демократического" газа гремел на весь мир, а когда подзамер..."Путин шутит, в Е...
  • Марина Петрова
    Бежит крыса.Зеленскому готовя...

Режиссер Никита Михалков: Мы декларируем одни ценности, а живём в соответствии с другими

Режиссер Никита Михалков: Мы декларируем одни ценности, а живём в соответствии с другими

Никита Михалков жестко высказался на прошедшем в Санкт-Петербурге культурном форуме. Известный режиссер и общественный деятель главной своей мыслью поставил то, что «когда вернутся те, кто сейчас находится в зоне СВО, у них будет много вопросов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх