Белые медведи устроили погром в доме на острове Гукера: инспекторы «Русской Арктики» провели ремонт и консервацию

Государственные инспекторы национального парка «Русская Арктика» проводят осмотр объектов историко-культурного наследия на архипелаге Земля Франца-Иосифа Находясь на территории парка вместе с участниками научных экспедиций или туристических рейсов, госинспекторы контролируют соблюдение природоохранного законодательства, предотвращают конфликтные ситуации между людьми и животными.