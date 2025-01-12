Никому не пожелаешь таких соседей по комнате: 15 фото

Совместное проживание в одной квартире — это не только вечеринки с пиццей и играми. Будь то тишина, уважение пространства друг друга или поочередная работа по дому, понадобятся компромиссы, чтобы всем было комфортно.
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