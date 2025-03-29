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Царьград

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Захват арсенала NLAW в Гуево: успешная операция мотострелков ВС России

Захват арсенала NLAW в Гуево: успешная операция мотострелков ВС России

Штурмовики 22-го мотострелкового полка ВС России захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW на позициях у Гуево в Курской области.

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