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«Газпром-Медиа Холдинга» обновил цифровые активы

«Газпром-Медиа Холдинга» обновил цифровые активы

«Газпром-Медиа Холдинг» перестроил коммуникационную функцию своих цифровых активов и смежных IT-компаний, отвечающих за корпоративную инфраструктуру и кибербезопасность, рассказали AdIndex в пресс-службе.

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