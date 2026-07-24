«Газпром-Медиа Холдинга» обновил цифровые активы

«Газпром-Медиа Холдинг» перестроил коммуникационную функцию своих цифровых активов и смежных IT-компаний, отвечающих за корпоративную инфраструктуру и кибербезопасность, рассказали AdIndex в пресс-службе.
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